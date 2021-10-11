Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Одногруппники конькобежца из Петербурга Руслана Захарова, трагически погибшего 10 октября в ДТП в Хабаровске, рассказали телеканалу «Санкт-Петербург», каким они запомнили молодого спортсмена.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо»

«Он был добрый товарищ, трудолюбивый <…> Всегда был за здоровый образ жизни. Хороший мальчишка был», — сказал одногруппник конькобежца по государственному университету физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта Сергей Милованов.

Учившаяся с Захаровым девушка добавила, что тот всегда был активным на занятиях в вузе, задавал много вопросов преподавателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летний чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России рано утром 10 октября шёл по улице Карла Маркса в Хабаровске, где его сбил грузовой автомобиль Toyota Dyna. Захаров получил травмы головы, грудной клетки и ног и скончался в больнице. В Хабаровск он приезжал навестить родителей.