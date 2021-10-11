Пермь, 11 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Пермском крае начнут отстранять от работы тех, кто не сделал прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, 15 сентября истек срок, отведенный для вакцинации отдельным категориям граждан.

Permkrai.ru Вакцинация

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Информация о 290 хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, направлена в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса России. Отсутствие профилактических прививок влечет определенные правовые последствия, в частности, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, к 15 сентября в регионе следовало вакцинировать не менее 60% работников, занятых в соответствующих сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению.

На сегодняшний день вакцинировано 53% населения, подлежащего обязательной иммунизации или 32,1% от всего взрослого населения Пермского края. Из 1685 хозяйствующих субъектов только в 1166 субъектах достигнут нормативный уровень охвата прививками — 60% от числа работающих.