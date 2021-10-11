Омск, 11 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 382 носителя коронавируса, в том числе 256 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном министерстве здравоохранения.

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки в Омской области COVID-19 победили 255 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 70 217.

За весь период пандемии в Омской области подтверждён 88 571 случай COVID-19.

Напомним, 10 октября в регионе выявили 385 носителей коронавируса.