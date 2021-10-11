Сыктывкар, 11 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В реанимационном отделении инфекционной больницы Сыктывкара оказался 11-месячный ковид-пациент. Об этом со ссылкой на заведующего отделением Александра Яковлева сообщил минздрав Коми.

Https://adm44.ru Отделение реанимации

«Коронавирус может затронуть любого. Конечно, в группе риска — пациенты с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы и почек. Но есть и молодые работоспособные люди в возрасте 30−40 лет, которые нуждаются в кислородной поддержке. В реанимации лежит 11-месячный малыш. Разброс поражения ковидом по возрасту огромный», — заявил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от ковида скончался вакцинированный пациент.