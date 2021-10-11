Москва, 11 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Россия и сейчас обладает неплохой системой реагирования на распространения тех или иных инфекций. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы говорим о санитарном щите, говорим, надо построить лаборатории], нужно создать быструю систему реагирования, она у нас не последняя в мире. Но как распорядиться этими данными?» — спросил Онищенко.

Также академик РАН посетовал на отсутствие разбора конкретной вспышки COVID-19, которая произошла в Москве или любом другом крупном городе.