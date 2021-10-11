* АУЕ — запрещённая в России организация

Новосибирск, 11 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержаны 14 сторонников экстремистского движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 октября в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил заместитель начальника регионального ГУ МВД России Кирилл Травин.

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Он уточнил, что мероприятия по задержанию проводились совместно с УФСБ и Росгвардией 5 октября. Задержанные — молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, приверженцы криминальной субкультуры экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придерживающиеся националистических взглядов.

Представитель МВД добавил, что задержанные подозреваются в избиении на Михайловской набережной представителей молодёжных субкультур. У них изъяли бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.

Травин отметил, что троих задержанных поместили под стражу и под домашний арест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года жителя Адыгеи обвинили в создании ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным ФСБ, мужчина активно участвовал в деятельности экстремистской организации, в общении с жителями Адыгеи высказывался в поддержку движения, а также пропагандировал «идеологию насилия как способ достижения цели и вражду по отношению к представителям органов власти». Ему грозит до шести лет лишения свободы.