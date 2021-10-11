Москва, 11 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей, сообщает 11 октября пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

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Возбуждено уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

ЧП случилось на севере столицы. 11 октября возле дома на улице Левобережной нашли тела женщины и её двух детей с травмами, характерными при падении с высоты.

По предварительным данным СК, женщина с детьми на руках прыгнула из окна жилого дома. На месте работают следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, женщине было 34 года, одному ребёнку — три года, второму — несколько месяцев.