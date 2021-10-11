Белград, 11 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Протекторат международного сообщества привел Боснию и Герцеговину (БиГ) к грани развала. Такое мнение высказал член президиума БиГ Милорад Додик 11 октября, выступая на конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

По словам Додика, влиятельные государства Запада пытаются навязать свои решения БиГ, и это создает «климат недоверия» в стране.

Политик напомнил, что кандидатура непризнанного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта также была навязана, передает телеканал РТРС.

Напомним, что ранее Додик заявил о том, что БиГ может сохраниться как единое государство только в том случае, если все стороны вернуться к последовательному соблюдению ее конституции.