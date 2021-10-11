Ульяновск, 11 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки зарегистрировали еще 352 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 11 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 86 809 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 352. Победили болезнь 75 974 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 297 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 человек. Таким образом, всего скончались 2734 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 7 октября в стационаре городской клинической больницы Святого апостола Андрея Первозванного открыли 80 коек для ковид-пациентов и 15 коек — в областной клинической психиатрической больнице имени В. А. Копосова в Ульяновске.

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