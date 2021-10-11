Иркутск, 11 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 11 октября, произошло ДТП с пассажирским автобусом. По данным регионального ГУ МВД РФ, на 94-м километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись автобус «Hyundai County», большегруз «Freightliner» и иномарка «Honda Stepwgn».

Цитата из видео МВД РФ Число пострадавших в аварии с автобусом в Приангарье увеличилось

Как сообщили в областном минздраве, всего в автобусе находилось 15 человек, все взрослые. Медицинская помощь оказана бригадами СМП г. Слюдянки — девятерым пострадавшим: четверо из них отказались от госпитализации — получили медпомощь на месте ДТП. В приемное отделение Слюдянской РБ доставили пять человек с ушибами и травмами средней и легкой степени тяжести.

В медучреждении остаётся один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, четверо будут проходить амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2021 года серьезные ДТП с автобусом произошло в Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира. После столкновения рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта» травмы получили четверо человек.

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