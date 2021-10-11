Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В офис регионального оператора Бурятии по обращению с отходами компании «ЭкоАльянс» пришли следователи. Была проведена выемка документов в рамках расследования уголовного дела, сообщает «Байкал-Daily».

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Дела были возбуждены в августе 2021 года по двум статьям из-за свалки, на которую местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Селенгинском районе был открыт мусорный полигон рядом с лесом. При этом территория свалки не была огорожена, в результате чего прилегающие территории оказались загрязнены мусором.

Ситуацию усугубило то, что при подписании договора по вывозу отходов с территории района с индивидуальным предпринимателем, регоператор не заключил договор аренды полигона. В связи с этим мусор начали сбрасывать на дороге рядом со свалкой. Что, в свою очередь, привело к частым возгораниям и задымлённости.