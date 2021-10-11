Жители севера Якутии рады четверти кочана капусты и ста граммам винограда
Якутск, 11 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Якутии в соцсетях появились фотографии продуктов, которые были доставлена «Зелёным рейсом» в село республики Джаргалах (Эвено-Бытантайский национальный район). После того, как овощи разделили на 59 семей, каждой досталось по четверти кочана капусты, сто грамм винограда, три морковки, три-четыре яблока и 12 кг картофеля, написало ИА SakhaDay.
Читайте также: В труднодоступном городе Якутии закончились продукты питания
Самое интересное, что в селе рады даже такому скромному количеству овощей. Там в принципе рейс самолёта — историческое событие.
Он рассказал, что в августе в село доставили 1,2 тонны картофеля, а на прошлой неделе привезли продукты, овощи, фрукты и пять ящиков яиц.
Он уверен, что ситуация с доставкой продуктов в село меняется к лучшему. Доставленные самолётом продукты продают по сниженной цене. Так, килограмм картофеля семьи из Джаргалаха покупали за 74 рубля, тридцать яиц — 360 рублей, у коммерсантов эти же продукты продаются по 260 и 800 рублей соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Среднеколымске распродали остатки продуктов питания, надеясь на скорый приход судна с продовольствием, но оно задержалось. В итоге в городе почти закончились продукты.