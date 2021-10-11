Таганрог, Ростовская область, 11 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Андрей Лисицкий отправлен в отставку с поста главы администрации города Таганрога Ростовской области. В этой должности он проработал почти пять лет.

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Официального подтверждения информации о том, что Андрей Лисицкий отправлен в отставку, нет. О кадровых изменениях сообщает телеграм-канал «Столица Южный».

ИА REGNUM напоминает, что Лисицкий является бывшим чиновником донского правительства. Он стал первым сити-менеджером Таганрога в октябре 2016 года. Ранее приморским городом руководил мэр. Стоит отметить, что избрание Лисицкого совпало с началом отопительного сезона и серьёзными коммунальными проблемами, череда которых продолжается до сих пор.