Томск, 11 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Проверка по факту обнаружения тела мужчины в лесу проводится в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном следственном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Тело нашли 10 октября в лесу в окрестностях посёлка Аникино Кировского района Томска.

«Останки частично скелетированы и мумифицированы, признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства. Назначена судебная медицинская экспертиза. Специалисты выяснят причину смерти и давность её наступления.

Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Тымовском районе на берегу Ныйского залива 11 октября обнаружен труп мужчины.

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