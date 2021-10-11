Волгоград, 11 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Мужчину, выливающего спиртной напиток на Вечный огонь на Аллее Героев в центре Волгограда, задержали полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://34.мвд.рф/ Осквернение Вечного огня в Волгограде

Действия мужчины запечатлели камеры видеонаблюдения. На съёмке видно, как человек подходит к Вечному огню братской могилы и поливает горелку жидкостью из бутылки, а затем и сам пьёт из неё. Нарушителя доставили в отдел полиции, им оказался ранее судимый 35-летний житель Калмыкии, мужчина был пьян.

В отношении задержанного составлен административный материал, его рассматривает суд. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».