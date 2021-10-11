Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Подозреваемый в похищении беременной женщины в Гатчинском районе Ленинградской области рассказал правоохранительным органам, как смог захватить свою жертву и удерживать ее восемь дней, вымогая у близких женщины 10 млн рублей. Подробности похищения человека сообщило 11 октября издание «47 news».

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

Напомним, вечером 10 октября на севере Санкт-Петербурга был задержан 51-летний уроженец Альметьевска. Мужчина признался, что удерживает в съемной квартире в городе Мурино (Ленобласть) 35-летнюю беременную женщину, которую похитил из деревни Большие Колпаны Гатчинского района в ночь на 2 октября ради 10 млн рублей.

По его словам, в прошлом году он помогал сожителю своей жертвы продать квартиру, но якобы не получил 50 тыс. рублей за свои услуги. Затаив злобу, он вычислил, где живет бизнесмен, дождался когда его беременная сожительница окажется дома одна, проник в дом через окно, связал женщину и вывез сначала на ее, а затем на своем автомобиле. После чего запер ее на съемной квартире в Мурино. Все восемь дней, пока велись поиски похищенной, он присылал ее родителям и сожителю требования выплатить 10 млн рублей, а также раздевал похищенную женщину догола, фотографировал и пытался шантажировать.

К получению выкупа злоумышленник подошел весьма серьезно. Имея за плечами два высших образования, он старался следовать ряду правил, которые на протяжении восьми дней не позволяли его оперативно вычислить и поймать. Однако прокололся на собственной жадности. После того, как похититель получил выкуп, он поспешил пересчитать купюры в собственной машине, где и был задержан.

Напомним, 51-летний мужчина, благодаря грамотно спланированной совместной работе следователей СК Ленобласти и полиции Петербурга был задержан вскоре после того, как получил выкуп с муляжом 10 млн рублей. В настоящий момент потерпевшая находится с близкими у себя дома, а ее похититель ожидает избрания меры пресечения. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы от пяти до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.