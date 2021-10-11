Киев, 11 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Черноморский судостроительный завод в городе Николаеве на Украине на сегодняшний день представляет собой печальное зрелище. Предприятие, единственными в Советском Союзе, на стапелях которого можно было строить большие военные корабли, довели до состояния полного краха. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте «Громадске».

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Завода не существует уже ни фактически — много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный завод, ни юридически — после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод».

«Когда немцы шли, на заводе из 700 зданий уцелели только три», — такие ассоциации вызывает у бывшего заместителя гендиректора ЧСЗ Владимира Яковлева нынешний вид завода.

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По мнению главного редактора сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александра Диордиева банкротство ЧСЗ — это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность.

«Сейчас владельцы пытаются сделать из него индустриальный парк, перепрофилировать завод в порт. На самом деле, это утопический проект. Николаев и так задыхается в грузовиках, тут бешеный грузооборот в портах», — отмечает Диордиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот. По его словам, в составе нового флота Украины будут корветы, военные катера и даже малые подводные лодки. Зеленский отметил, что на Украине также будут построены военные базы, в частности одна из них — возле Бердянска.