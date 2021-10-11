Чебоксары, 11 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 99 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 пациента. Об этом сообщает 11 октября оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в республике официально выявлено 35 009 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 99. Выздоровели 31 612 пациентов с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 84 больных. За сутки жертвами коронавируса стали 11 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2452 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, учреждений общественного питания и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта.

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