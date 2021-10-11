Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В ходе еженедельного оперативного совещания 11 октября губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил министру здравоохранения края Андрею Кузьмину посетить в кратчайшие сроки посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого района и решить проблемы, которые возникли в местной больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Basargina Yana Владимир Солодов

Читайте также: Губернатор Камчатки поручил подготовиться к возможной новой волне COVID-19

Утром, 11 октября, местные жители сообщили губернатору о том, что порывами ветра может сорвать кровлю с больницы в посёлке Октябрьском. Дозвонившиеся до Солодова также рассказали, что в учреждении холодно.

«Андрей Валерьевич, у меня просьба на этой неделе запланировать командировку в Октябрьский. Вам нужно лично ознакомиться с ситуацией и принять меры по улучшению медицинского обслуживания», — поручил Солодов.

Ранее губернатору на личной встрече с жителями жаловались на несвоевременный приезд скорой помощи, неудовлетворительное состояние больницы и отсутствие врачей в Октябрьском.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил всем службам и ведомствам системы здравоохранения края быть готовыми к возможному росту динамики заболеваемости COVID-19. Глава региона отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае стабильная.