Афины , 11 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Всемирный совет по путешествиям и туризму воздает должное Греции как за результаты туристического года, так и за безопасное открытие греческого туризма. Власти Греции создали условия, которые позволили безопасно передвигаться путешественникам в период пандемии, отметила исполнительный директор по коммуникациям Всемирного совета по путешествиям и туризму Елена Корина Родригес в беседе с AMNA 10 октября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

Оценивая достижения Греции за минувшее лето, она отметила, что в Грецию в июле и августе прибыли 86% туристов от показателей аналогичного периода допандемического 2019 года, что привело к сильному восстановлению туристической сферы экономики страны.

«Это была одна из первых стран, объявивших, что она будет принимать посетителей, которые были полностью вакцинированы или могут показать отрицательный результат ПЦР для прохождения границы. Греция стала страной, которая поощряла безопасный въезд путешественников», — добавила она.

Родригеса напомнила, что Греция — одно из самых популярных направлений для европейских путешественников, а Германия и Великобритания являются ее важнейшими рынками. Как она заявила, сектор путешествий и туризма внес 20,8% в общий ВВП страны и обеспечил более одной пятой всех рабочих мест, что показывает, насколько важен туристический сектор для экономики страны.

«Греция создала условия, которые позволили безопасно передвигаться путешественникам, в то время как ее политика могла бы стать отправной точкой для других стран в их усилиях по стимулированию своей экономики, пострадавшей от пандемии», — говорит Родригес.