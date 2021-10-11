Сантьяго, 11 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Руководство Чили разрешило въезд в страну иностранным туристам, привитым от COVID-19 — в том числе и российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

«С 1 ноября иностранным туристам с прививкой разрешен въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина по прибытии, как было раньше. Власти страны приняли решение ослабить антиковидные ограничения, потому что с июня число заражённых коронавирусом в Чили неуклонно снижается. Въезд разрешат через три воздушные гавани — Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес (Сантьяго)», — пишет портал.

Издание со ссылкой на управление по туризму Чили отмечает, что для въезда в Чили и свободного перемещения по стране нужен сертификат вакцинации от коронавируса и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Помимо этого, в течение 72 часов после прибытия в Чили необходимо сдать ещё один ПЦР-тест.

Перед поездкой сертификат о вакцинации от COVID-19 требуется загрузить на портал минздрава страны, и в течение месяца ведомство оформляет MobilityPass. Помимо этого, за двое суток до посадки в самолет требуется заполнить форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код. Также, кроме ПЦР-теста, перед поездкой в Чили нужно оформить медицинскую страховку с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов.