Ереван, 11 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Прокуратура Армении направила представителям прокуратуры РФ в Нагорном Карабахе данные об убийстве жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба армянского надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

В сообщении говорится, что проживавший в городе Мартакерт Арам Тепнанц работал на сельхозтехнике в приграничной с Азербайджаном полосе. Рядом с ним для безопасности находился российский миротворец.

По версии следователей, несмотря на присутствие миротворца, житель Карабаха был убит выстрелом в грудь. Армянская сторона заявляет, что это сделал снайпер ВС Азербайджана.

«Имеющиеся данные об убийстве гражданского лица с грубейшей нарушениями режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Азербайджана переданы представителям прокуратуры Российской Федерации в Арцахе, с ними обеспечено оперативное и эффективное сотрудничество», — говорится в сообщении прокуратуры Армении.

Стоит отметить, что Тепнанц был убит 9 октября. Баку отрицает причастность к убийству азербайджанских военнослужащих.