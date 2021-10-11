Пермь, 11 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала пандемии смертность от COVID-19 среди людей старше 60 лет выросла в 9,6 раза. Такие данные за апрель-август 2021 года в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом приводит краевой минздрав.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Выбор такого периода обусловлен тем, что первые летальные исходы от COVID-19 были зарегистрированы в апреле 2020 года, поэтому корректно «календарно» анализировать именно пять месяцев прошлого и нынешнего года, то есть их аналогичные периоды», — пояснили в ведомстве.

На территории региона среди всех умерших от коронавирусной инфекции в 2021 году 85,1% составляют жители старше 60 лет. В апреле — августе 2020 года жертвами COVID-19 стали 212 пожилых пермяков, в апреле — августе 2021 года — 2027 пенсионеров. Среди пациентов старше 60 лет, заболевших ковидом, умирает каждый десятый.

По данным министерства, в апреле корнавирусной инфекцией заболели 1237 пожилых пермяков, в мае — 973, в июне — 893, в июле — 2692, в августе — 3719. Начиная с июня 2021 года, регистрируется постоянный рост умерших от ковида жителей старше 60 лет: в июне скончались 145 человек, в июле — 511, в августе — 1076.

Минздрав края призывает пермяков вакцинироваться от COVID-19, подчёркивая, что прослойка привитых среди этой категории людей должна составлять 90%. Между тем, на 11 октября, привито только 39% (223 614 человек) этой категории граждан.