Казань, 11 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 11 октября зарегистрировали 27 936 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 100 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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Всего выздоровели 23 627 ковид-пациентов, скончались 796 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 15 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на восемь.

Госпитализировали за прошлый день 32 человека, 68 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 47 носителей вируса, 24 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию по состоянию на 8 октября прошли 14 320 человек.

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