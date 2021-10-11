Благовещенск, 11 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Амурской области расширяют ковидные госпитали. В реанимации из-за COVID-19 находятся 50 жителей региона, 500 человек кислородозависимы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

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По словам министра здравоохранения Приамурья Светланы Леонтьевой, новый вирус становится всё агрессивнее. В регионе работают семь ковидных госпиталей, количество мест в них будет увеличено с 1750 до 1950.

«На базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Амурской области, будет развернуто еще 200 коек. Планируется, что с 25 ноября коечный фонд составит 1 950 коек. Сейчас закупаются необходимые препараты, привлекаются кадры, которые будут работать с пациентами. Госпитализации будут подлежать амурчане с подтвержденным коронавирусом, с подозрением на него, а также с внебольничными пневмониями. Это делается для того, чтобы минимизировать количество лиц, получающих лечение амбулаторно. Сейчас их 65% от общего числа заболевших COVID-19», — рассказала Светлана Леонтьева.

По её словам, эпидпроцесс в регионе нарастает, поэтому ограничения посещений заведений общественного питания (только при предъявлении QR-кодов или результатов ПЦР-теста) необходимы.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении строгих ограничений, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции, начнут действовать в Амурской области с 18 октября.