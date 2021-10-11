Калуга, 11 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В условиях ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом регионы начали вновь ужесточать ограничения. При этом решения субъектов никак не синхронизированы: в одном регионе вводят QR-коды для фитнеса, в соседнем — только ограничивают заполняемость зала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как заявил 11 октября председатель Калужского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Рахе, ограничительные меры для борьбы с коронавирусом должны вводиться исключительно централизовано во всех регионах страны и при условии аргументированной обоснованности со стороны медицинского сообщества.

«Сейчас мы наблюдаем политику двойных стандартов, когда малый бизнес штрафуют за одного покупателя без маски в торговом зале и при этом власть проводит массовые многотысячные мероприятия без контроля масочного режима. Такие действия властей вызывают неоднозначное отношение бизнеса к борьбе с коронавирусом», — отметил он.

По его мнению, необходима стандартизация решений об ограничениях для бизнеса со стороны федерального центра: «Перекладывать ответственность на регионы в вопросе определения видов ограничений для бизнеса недопустимо, так как нужна эффективная координация действий на всех уровнях. Необоснованное давление на предпринимателей, в виде проверок и штрафов, крайне негативно влияет на состояние малого бизнеса в регионах».