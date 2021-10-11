Брюссель, , 12:10 — REGNUM В рамках макрофинансовой помощи в течение ближайших дней Европейский союз предоставит Украине сумму в размере €600 млн. Об этом 11 октября рассказал журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

Украина и ЕС

«Транш в €600 млн будет выделен (Украине — ред.) в ближайшие дни», — сказал он.

Также представитель отметил, что в ходе двустороннего саммита, который состоится 12 октября, ЕС и Украина проведут обсуждение совместных усилий по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией, а также разных сценариев в вопросах поставок газа.

«Мы будем консультироваться детально с коллегами из Украины, чтобы посмотреть, что может быть сделано для увеличения поставок газа. Это будет важная тема обсуждений между лидерами. Еврокомиссия будет работать с Украиной по всем возможным сценариям этой зимы», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главным союзником Украины в противостоянии с Россией являются США.