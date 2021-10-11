Джакарта, , 12:09 — REGNUM Авианосец ВМС Великобритании остановится в Сингапуре, соседней с Индонезией страной, сообщает Sindonews.

Авианосец КВМФ Великобритании Queen Elizabeth (сс) Max Speed

Гигантский военный корабль несет несколько истребителей F-35.

Корабли ВМС Великобритании и Сингапура провели совместные маневры в международных водах Южно-Китайского моря.

Министр Великобритании по делам Азии Аманда Миллинг и начальник штаба ВВС встретятся с высокопоставленными военными чиновниками из Сингапура.

Представители Великобритании примут участие в конференции аналитических центров, посвященной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), региональной безопасности и процветанию, а также роли Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех странах Юго-Восточной Азии продолжает наблюдаться всплеск случаев заболевания коронавирусом.

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