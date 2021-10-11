Бишкек, 11 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Сборная Киргизии расположилась на пятом месте в общем медальном зачёте на чемпионате мира по борьбе, проходившем в столице Норвегии со 2 по 10 октября.

Clker-Free-Vector-Images Борьба

Киргизским атлетам удалось завоевать два «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Читайте также: Спортсменка из Киргизии стала дважды чемпионом мира по борьбе

Лидерами по числу наград стали спортсмены из Ирана, на счету которых семь золотых медалей, три серебряных и три бронзовых.

На втором месте оказалась команда из США, заполучившая по пять медалей каждого достоинства. Третье досталось сборной Японии — пять золотых медалей, три серебряных и четыре бронзовых. А четвёртое место заняли атлеты из России — четыре «золота», пять «серебра» и девять «бронз».

Читайте также: Ещё одна спортсменка из Киргизии стала чемпионом мира по борьбе