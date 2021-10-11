Кызылский район, Тыва, 11 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Прокуратура заинтересовалась трагическим ДТП в посёлке Каа-Хем Кызылского района Тувы, в котором погиб 13-летний школьник. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, на место выехал межрайонный прокурор.

Школьники

Авария произошла около 11 часов утра 11 октября. На нерегулируемом пешеходном переходе сбили подростка, который направлялся в школу. В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находятся на контроле прокуратуры района», — отметили в прокуратуре.