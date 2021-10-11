Белгород, 11 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Саженцы Петровского дуба из Санкт—Петербурга высадили в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе мэрии.

Https://www.beladm.ru Посадка дуба

За растениями, выращенными из желудей в рамках программы Русского музея «Всероссийская дубрава Петра Великого», будут ухаживать сотрудники ботанического сада Белгородского госуниверситета — именно здесь высадили сертифицированные саженцы.

«Решение высадить их в Ботаническом саду — правильное. Сегодня он представляет собой образец ландшафтного и садово-паркового искусства. У каждого подаренного Белгороду саженца есть сертификат, родословная и номер. Теперь информация о растениях появится на интерактивной карте «Русского музея», — пояснил заместитель мэра по социальной политике и образованию Андрей Мухартов.

Как сообщало ИА REGNUM, растения подарили городу на фестивале «Белгород в цвету».