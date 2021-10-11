Саратов, 11 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 35 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 на 11 октября составляет 3332 человека, сообщает облминздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 15 мужчин и 20 женщин в возрасте от 47 до 86 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 92 467 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 83 606 человек.

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