Калуга, 11 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 144 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 октября. Днём ранее, 10 октября, в регионе было зарегистрировано 145 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 675 человек, 47 250 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 758 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министра здравоохранения региона Константина Пахоменко, в Калужской области в 13 медицинских организациях развернуто две тысячи инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 1684 пациента. Свободный коечный фонд — 15,8%.

«Основное количество пациентов поступает в стационары со средними и тяжёлыми формами заболевания, с выраженной дыхательной недостаточностью, требующей кислородной поддержки. Задействованы все имеющиеся кислородные станции. Увеличилась нагрузка на первичное звено и скорую помощь. В участковой службе количество вызовов часто превышает сто на одного медицинского работника. Ситуация осложняется и ростом заболеваемости среди самих медработников в связи с высокой вирусной нагрузкой», — подчеркнул Константин Пахоменко.