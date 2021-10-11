Тюмень, 11 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Тюмени ликвидировали пожар в производственном цехе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

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ЧП произошло рано утром 11 октября 2021 года в производственном цехе на ул. Дачная, 2А в Тюмени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение с густым черным дымом. Был объявленный повышенный ранг пожара. Всего на ликвидацию пожара привлекались 62 человек, 19 единиц основной и специальной техники.

Общая площадь пожара составила 700 кв.м. Из зоны огня были эвакуированы четыре кислородных и два газовых баллона. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.