Пенза, 11 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 284 жителей, накануне заболели 280 человек. Об этом 11 октября сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 73 498 случаев заражения. Выздоровели 58 385 пациентов, в том числе за сутки — 68 человек. Скончались за время пандемии 2978 ковид-пациентов, из них 24 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (4 — 10 октября) умерли 180 ковид-пациентов.

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