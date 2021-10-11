Улан-Батор, 11 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Необычную акцию в честь Международного дня девочек провели в понедельник, 11 октября, в столице Монголии, — передает корреспондент ИА REGNUM. Монгольская ассоциация женщин организовала в этот день «Сидячую забастовку плюшевых зайчат — Баю — не бойся». В рамках акции организаторы разместили стулья на центральной площади Улан-Батора, посадив на них 330 плюшевых зайцев. Количество зайцев выбрали не случайно, именно столько девочек в 2020 году стали жертвами сексуального насилия.

Rob Oo Монголия

«В 2019 году Монгольская ассоциация женщин организовала акцию «Тихий крик зайчат», в рамах которой мы поставили плюшевых зайцев на столах политиков в правительственном доме и требовали внести дополнение и изменение в Уголовный кодекс. Сегодня мы организуем сидячую забастовку 330 плюшевых зайчат на центральной площади. До сих пор не внесены наши предложения по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс, связанные с наказанием лиц, совершивших сексуальное насилие против девочек. Поэтому сегодня эти зайчата объявляют сидячую забастовка и просят о помощи. В 2017 году в нашей стране около 130 детей стали жертвами сексуального насилия, тогда как в 2020 году эта цифра выросла в три раза, — рассказали организаторы корреспонденту ИА REGNUM.

По словам представителей Монгольской ассоциации женщин, ассоциация в 2019 году предложила законодателям внести изменения в Уголовный кодекс. В том числе предложили внести поправки, связанные с компенсацией морального ущерба потерпевшим от сексуального насилия детям, и внести дополнения, связанные с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Но до сих пор данное предложение не было обсуждено, и 11 октября Монгольская ассоциация женщин от имени зайчат отправила письмо членам парламента, президенту и премьер-министру, потребовав обсудить внесенное ассоциацией предложение.

По данным Национального статического комитета, по состоянию на 2020 год в Монголии живут 607 465 девочек в возрасте 0−18 лет, 138 из них в 2017 году стали жертвами сексуального насилия, в 2019 году — 309 девочек, в 2020 году — 350.