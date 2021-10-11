Москва, 11 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, сообщается 11 октября на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, Движение играет значимую роль в международных делах, последовательно отстаивая принципы равенства государств, уважения суверенитета и законных интересов.

«Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения и это «открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

Напомним, Движение неприсоединения было учреждено в октябре 1961 года в Белграде. Оно объединило 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего рабочего визита в Белград 11 октября примет участие в заседании Движения неприсоединения по случаю 60-летия данного объединения.

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