Москва, 11 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На строительство автодороги Нарьян-Мар-Усинск, которая круглогодично соединит Ненецкий автономный округ с Республикой Коми, в 2021 году выделено дополнительное финансирование. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос о сроках ввода в строй этой дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Коми

Протяженность трассы составит 80,8 км, её строительство ведётся в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», уточнили в ведомстве.

Строительство разделено на пять участков: I участок имеет протяженность 23,3 км и включает три этапа, его строительство (4,6 км) планируется закончить в 2021 году; II участок имеет протяженность 20,59 км, его планируется завершить в 2023 году; III участок протяженностью 15 км завершен в 2019 году; IV участок протяженностью 15 км завершен в 2018 году; V участок протяженностью 6,64 км с мостом через р. Шапкина, планируется завершить в 2024 году.