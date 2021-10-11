Лондон, 11 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия впервые с июля 2008 года превысила $3 тыс. за тонну. Это 11 октября следует из данных указанной торговой площадки.

Алюминий

Отмечается, что в пике роста цена за тонну алюминия составляла $3014,5, а по состоянию на 10:30 мск установилась на отметке $3010 за тонну. Это на 1,5% больше цены при закрытии предыдущих торгов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самого высокого уровня за последние три года достигла цена на нефть на Токийской товарной бирже.