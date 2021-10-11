Ярославль, 11 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославской области развернули дополнительные койки для лечения ковид-больных. Всего в регионе действует 3 тысячи 183 койки для пациентов с ковидом. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

«В регионе ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает ухудшаться. Темпы инфицирования и число заражённых растут. Количество коек в больницах, развёрнутых для приёма пациентов с ковид, также постоянно увеличивается. На данный момент их уже 3183, то есть на 305 больше, чем неделей ранее. Заняты 2696 коек. Состояние 277 пациентов крайне тяжелое и тяжелое на ИВЛ и кислородной поддержке (10,3%). Состояние 2365 пациентов средней степени тяжести (87,7%)», — сообщает региональный депздрав в своих социальных сетях.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 221 новый случай заражения. 171 человек выздоровел и 6 скончались.