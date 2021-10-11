Пермь, 11 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала 2021 года, по состоянию на утро 11 октября, с начала массовой вакцинации от COVID-19 первым компонентом привито более 793,2 тыс. жителей. Из них полностью завершили курс иммунизации 645,5 тыс. пермяков, сообщает краевой минздрав.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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За неделю (4−10 октября) первый этап вакцинации прошли 22,1 тыс. человек, еще 9,8 тыс. — полный курс. За весь период вакцинации привито 223,6 тыс. пожилых людей, 102 тыс. работников промышленных предприятий, 47,8 тыс. представителей сферы образования и 43,6 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров.

Добавим, на территории Прикамья прививку можно сделать в процедурных кабинетах 61 медицинской организации.