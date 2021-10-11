Москва, 11 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой оценки, которая, как правило, производится в массовом, а не в индивидуальном порядке, в связи с чем стоимость, зафиксированная в государственном реестре, может не соответствовать актуальным рыночным ценам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист ООО «Дигмар Групп» Юнис Дигмар. Комментируя новость о предполагаемом росте кадастровой стоимости жилья в Москве, он пояснил:

andreas160578 Кадастровый паспорт

«Если собственник не согласен с кадастровой стоимостью принадлежащего ему объекта, в его распоряжении находятся два способа оспаривания — в административном порядке путем обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и в судебном порядке.

В данном случае досудебный порядок урегулирования не является обязательным требованием, поэтому заинтересованное лицо может по своему выбору обратиться в комиссию или сразу в суд. При этом административный порядок решения вопроса на некоторых этапах представляется более удобным.

Во-первых, рассмотрение занимает один месяц, что значительно быстрее развития судебного процесса, а во-вторых, в случае удовлетворения заявления комиссия самостоятельно внесет исправленные сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости формируются при территориальных управления Росреестра.

Для обращения необходимо подать заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости и приложить к нему:

Выписку из ЕГРН, в которой указана оспариваемая кадастровая стоимость; копию правоустанавливающего (например, договор купли-продажи) или правоудостоверяющего (свидетельство о праве собственности) документа на объект недвижимости; отчет об оценке рыночной стоимости объекта в бумажном и электронном виде; другие документы при необходимости.

Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности сведений об объекте, необходимо вместо отчета об оценке рыночной стоимости предоставить в комиссию документы, подтверждающие недостоверность этих сведений.

Кроме того, заинтересованное лицо может подать в учреждение, ответственное за проведение кадастровой оценки в регионе, обращение с просьбой обосновать установление той или иной кадастровой стоимости.

Если в ходе ответа на такое обращение выяснится, что была допущена ошибка, процедуры оспаривания вообще можно избежать. В таком случае это учреждение самостоятельно принимает решение о внесении изменений.

При обращении в суд необходимо подать заявление об установлении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной и предоставить суду все необходимые подтверждающие документы.

Если требования судом будут удовлетворены, необходимо дождаться вступления решения суда в законную силу, получить заверенную копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу и подать его в Росреестр через МФЦ, заполнив при этом заявление о внесении в ЕГРН новой кадастровой стоимости объекта».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет на 21,4% в 2022 году ранее сообщили в РБК. По данным ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», сильнее всего показатели повысятся в Северо-Западном округе — на 23,6%. Наименьшее повышение произойдет в Зеленоградском районе — на 19,2%.

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