Москва, 11 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Едва удержавшись над уровнем 71,50 руб., пара доллар/рубль закрылась в символическом плюсе на торгах в пятницу (8 октября) несмотря на практически повсеместное отступление американской валюты после выхода слабого отчета по занятости. Об этом 11 октября сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, новая неделя началась с роста рубля к новым максимумам июня — доллар добрался до отметки 71,40 руб., пробой которой откроет путь к июльским максимумам 2020 года. После позитивного старта наша валюта слегка отступила, но остается выше пятничных уровней закрытия.

Эксперт отметил, что нефть впервые за три года тестирует уровень 84 доллара за баррель, начав неделю с продолжения ралли. Цены на газ отступили от недавних вершин, но остаются высокими. Ситуация на энергетических рынках продолжает играть в пользу «россиянина», который благодаря этому фактору игнорирует сильный доллар. «Американец» несколько замялся после выхода сильно не дотянувших до прогнозов данных по рынку труда США, однако в целом ожидания игроков относительно скорого начала сворачивания стимулов ФРС не изменились, добавил Переславский.

По его словам, предстоящая неделя может оказаться весьма волатильной для рубля и рынков в целом, учитывая грядущие данные по американской инфляции и публикацию протокола заседания ФРС 13 октября. Эксперт считает, что возобновление роста доллара способно подорвать текущую траекторию роста нашей валюты, что грозит возвращением пары за пределы уровня 72 руб. Впрочем, добавил он, шансы на дальнейшее укрепление рубля тоже присутствуют.