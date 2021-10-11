Уфа, 11 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Туман ожидается в ближайшее время в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из кф «Антихрист». реж. Ларс фон Триер. 2009. Дания, Германия, Франция, Швеция, Италия, Польша Туман

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Сообщается, что ночью и утром 12 октября на некоторых участках дорог в республике ожидается туман с видимостью менее 500 метров. При этом существенных осадков не ожидается. Столбик термометра может упасть до — 5 °C, днем воздух может прогреться до +15°С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует жителям соблюдать правила безопасности, при движении следует использовать хорошо настроенные противотуманные фары и снизить скорость.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выпал снег.