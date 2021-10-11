Хабаровск, 11 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Хабаровске введён режим ЧС в связи с распространением африканской чумы свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе городской мэрии.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

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Африканская чума выявлена у домашних животных в личном подсобном хозяйстве на улице Троицкая, 2.

«С 11 октября для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС установлен местный уровень реагирования. Организован непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации. Предусматривается также ряд других противоэпидемических мероприятий», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует, туши сжигают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области из-за африканской чумы свиней введён режим ЧС межмуниципального характера.