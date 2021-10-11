В Приамурье по нацпроекту обучили 650 человек, пострадавших от COVID-19
Благовещенск, 11 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Жителей Амурской области активно переобучают в рамках нацпроекта «Демография». В том числе за 2020 год новую профессию получили 650 человек, пострадавших от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.
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По его словам, в рамках нацпроекта также повысили квалификацию 42 преподавателя и мастера производственного обучения организаций СПО (проект «Цифровой преподаватель»). 549 школьников прошли обучение по программам проекта «Первая профессия». Образовательная деятельность проходит в рамках Амурского центра опережающей профессиональной подготовки и Дома научной коллаборации.
В Амурской области также успешно реализуется нацпроект «Образование».
"Развитие системы образования — это один из сегодняшних приоритетов. Мы уделяем этому вопросу действительно много внимания и видим положительные результаты. В Приамурье строятся новые школы, открываются центры цифрового образования «IT-куб», технопарки «Кванториум». В этом году в школах региона заработали 29 новых центров «Точка роста» естественнонаучной направленности. Центр опережающей профессиональной подготовки и Дом научной коллаборации у нас действуют уже около двух лет», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по нацпроекту «Демография» более 4,5 тыс. жителей подали заявление на обучение, уже более тысячи граждан проходят обучение как с применением дистанционных технологий, так и очно. Обучение осуществляется бесплатно.