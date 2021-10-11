Благовещенск, 11 октября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Жителей Амурской области активно переобучают в рамках нацпроекта «Демография». В том числе за 2020 год новую профессию получили 650 человек, пострадавших от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Kchr.ru Переобучение предпенсионеров

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"Это выпускники образовательных организаций, граждане, ищущие работу, находящиеся под риском увольнения. По федеральному проекту «Содействие занятости» в 2021 году в АЦОПП прошли обучение востребованным профессиям 395 граждан. Также в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в АЦОПП прошли повышение квалификации более 600 специалистов Амурской области», — рассказал генеральный директор Амурского центра опережающей профессиональной подготовки Александр Остапенко.

По его словам, в рамках нацпроекта также повысили квалификацию 42 преподавателя и мастера производственного обучения организаций СПО (проект «Цифровой преподаватель»). 549 школьников прошли обучение по программам проекта «Первая профессия». Образовательная деятельность проходит в рамках Амурского центра опережающей профессиональной подготовки и Дома научной коллаборации.

В Амурской области также успешно реализуется нацпроект «Образование».

"Развитие системы образования — это один из сегодняшних приоритетов. Мы уделяем этому вопросу действительно много внимания и видим положительные результаты. В Приамурье строятся новые школы, открываются центры цифрового образования «IT-куб», технопарки «Кванториум». В этом году в школах региона заработали 29 новых центров «Точка роста» естественнонаучной направленности. Центр опережающей профессиональной подготовки и Дом научной коллаборации у нас действуют уже около двух лет», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Очевидно, что необходимо системно реализовывать меры по привлечению молодых специалистов и осуществлять непрерывное повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения и образования. Это является залогом того, что поставляемое в школы и больницы новое специализированное оборудование и современные технологии будут в полной мере использованы. В том числе за счет этого граждане смогут ощутить эффект от реализации нацпроектов», — подчеркнул директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по нацпроекту «Демография» более 4,5 тыс. жителей подали заявление на обучение, уже более тысячи граждан проходят обучение как с применением дистанционных технологий, так и очно. Обучение осуществляется бесплатно.