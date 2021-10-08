Элиста, 11 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные привели в региональном оперштабе 11 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 625 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии, как и в России в целом, эпидемическая ситуация остаётся достаточно напряжённой. До 24 октября в регионе действуют введённые ранее ковид-ограничения.