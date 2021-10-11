Калуга, 11 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Калужской области подготовлены локальные нормативные акты, регламентирующие стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации. Средства в совокупном объеме 200 рублей за одного вакцинированного, будут выплачиваться не только медработникам, непосредственно участвующим в вакцинации, но и тем, кто проводит разъяснительную работу с гражданами. Об этом 11 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото министерства здравоохранения Калужской области Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Министерство здравоохранения области призвало коллег активно участвовать в привлечении населения к вакцинации, соблюдать нормы гигиены и санитарно-эпидемиологический режим, носить маски, проводить влажную уборку и проветривание помещений, в профилактических целях принимать противовирусные препараты. В области продолжается вакцинация против гриппа и COVID-19. В регион поступило достаточное количество вакцин: 418 тыс. 462 комплекта вакцин против новой коронавирусной инфекции и 286 тыс. 700 доз вакцин от гриппа. Развернуты стационарные пункты вакцинации, работают мобильные бригады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные надбавки медицинским работникам за работу в условиях COVID-19 выплачиваются в России с апреля 2020 года.