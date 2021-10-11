Киев, 11 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Возможная встреча президента России Владимира Путина с его коллегой с Украины Владимиром Зеленским поставит последнего «на шпагат», так как в настоящее время переговорная позиция российской стороны является очень сильной. Об этом 11 октября заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Климкин

"Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами — дестабилизации в Украине… Путин будет встречаться с Зеленским, только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок, в смысле поставок электроэнергии», — сказал он.

Также экс-глава МИД Украины отметил, что в настоящее время переговорная позиция российского лидера является очень сильной из-за рекордно высоких цен на газ в Европе.

«Сейчас рекордные цены на газ, Путин прекрасно понимает, что он в сильной позиции. Поэтому Зеленскому разговаривать с ним будет очень-очень непросто», — добавил Климкин.

При этом он посоветовал украинскому лидеру перед возможной встречей с Путиным согласовать позицию Киева с обществом страны и с США, что, по мнению Климкина, позволит Зеленскому также получить сильную позицию.

«Если такая встреча свяжет руки Путину и отберет у него маневр, ну о'кей. Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», — добавил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что между Россией и Украиной возможен только «гибридный мир».