Москва, , 11:48 — REGNUM Односторонний выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году привёл к большим проблемам для Европы. Пентагон готовится к разворачиванию на своих военных базах в Старом Свете новейших гиперзвуковых комплексов LRHW Dark Eagle, которые планируется принять на вооружение в следующем году, чтобы сдержать «российскую агрессию». Европейские страны прекрасно понимают, что Москва не оставит подобный шаг без ответа, пишет Институт РУССТРАТ.

Ядерные угрозы Ironna.jp

Соединённые Штаты пытаются сократить «подлётное время» оружия «первого удара» примерно в два раза по сравнению с периодом конца 20 века. Естественно и закономерно, что Кремль будет вынужден принять аналогичные меры. Но оружие России будет размещено на собственной территории, тогда как американские ракеты окажутся далеко за государственными границами США.

Чтобы не усугублять ситуацию, на заседании ООН Россия предложила ввести мораторий на появление РСМД в Европе. Москва готова была пойти на неоформленный международными договорами шаг, если бы он оказался обоюдным. Кремль призвал европейские страны отказаться от разворачивания существующих и перспективных систем, а взамен обещал не размещать ракетные комплексы Искандер с новейшим вариантом 9М729 в Калининградской области, что благотворно сказалось бы на европейской безопасности.

Госдеп США резко воспротивился появлению подобной повестки на Генеральной Ассамблее ООН, отметив «удручающее положение с правами человека и гражданскими свободами в России». А так как Москва не желает признавать себя виновной, то, по мнению госсекретаря США, её требуется наказать.

Вашингтон явно показал, что его совершенно не волнует ядерная безопасность Европы, подчеркнули в Институте РУССТРАТ. Америке российские ракеты в Калининградской области не угрожают, а главной угрозой для США сейчас является Китай, с которым придётся разбираться без «союзников по НАТО». Значит, и переживать не о чем.